Temporali e vento a Palermo: si allagano le strade, cadono alberi e pezzi di cornicioni

Strade allagate ed auto impantanate, palme piegate dal vento, grossi rami spezzati e finiti davanti a un edificio residenziale. Sono numerosi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco già a partire da ieri sera. Come in via Messina Montagne, nel tratto che costeggia l’autostrada quasi all’altezza di Villabate, dove due macchine sono rimaste bloccate in mezzo all’acqua.

"Ci siamo fermati - racconta a PalermoToday un’automobilista - per verificare le condizioni delle persone in macchina, che avevano anche dei bambini con loro, e per capire se avessero già contatto i soccorsi. Ovviamente in tutto questo la strada era piena di immondizia e i sacchetti galleggiavano".

Le squadre del 115 sono intervenute anche questa mattina in via Polito, alla Zisa, per rimuovere il tronco di una palma abbattuta dal vento. L’albero, cadendo, ha danneggiato l’inferriata di una palazzina che separa una proprietà privata e la strada. Fortunatamente non si registrano altri danni né feriti.

Un intervento simile è stato eseguito nella zona di corso Calatafimi dove i vigili del fuoco, dopo diverse segnalazioni arrivate in centrale, hanno rimosso alcuni grossi rami caduti davanti all’ingresso di un palazzo che ostruivano il passaggio. Solo allora i residenti sono stati liberati e hanno potuto iniziare la loro giornata.

Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Vincenzo Di Marco, poco prima di via Arimondi, per alcuni calcinacci pericolanti. Con l’utilizzo di una grossa autoscala - che ha bloccato il passaggio degli automobilisti costretti ad allontanarsi in retromarcia - le squadre del 115 hanno tolto le parti che rischiavano di cadere e segnalato ai condomini di provvedere con i lavori di messa in sicurezza.