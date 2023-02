Tragedia sfiorata in viale Boris Giuliano, cade una magnolia: auto distrutte e strada chiusa

Tragedia sfiorata tra viale Boris Giuliano e viale delle Magnolie. Un grosso albero è caduto sulla strada finendo su diverse auto posteggiate. A causare il cedimento dell'albero, una magnolia, è stato probabilmente il maltempo che ha imperversato per tutta la notte su Palermo.

La strada, molto trafficata nelle ore di punta, è stata chiusa al traffico per via del crollo e ciò ha mandato in tilt la viabilità in tutta la zona. La magnolia è finita su uno scivolo pedonale, dove per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

Quello di stamattina è il secondo albero caduto nel giro poche ore. Nella notte, sempre a causa del maltempo, un altro albero è caduto a pochi passi da via Libertà, in via Catania, in questo caso però sfiorando semplicemente le auto parcheggiate.