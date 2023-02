VIDEO | La magnolia caduta in viale Boris Giuliano, Lagalla: "Bisogna avere il coraggio abbattere gli alberi non adatti"

Il sindaco commenta quanto accaduto stamattina: "Era un albero troppo grande per reggere in quel punto. Era un bene monumentale che la precedente amministrazione ha tentato di adattare al suolo. Continueremo la diagnostica delle alberature, ci sono situazioni difficili di radici entrate in locali sotterranei e magazzini"