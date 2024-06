Paura in via Lanza di Scalea, grosso ramo si spezza e finisce in strada

Grosso ramo si spezza e finisce sull'asfalto. Paura stamattina in via Lanza di Scalea dove i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere parte di un albero che fortunatamente, nonostante la caduta, non ha colpito nessuno e dunque non si registranno feriti né ulteriori danni. Dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti le squadre del distaccamento di San Lorenzo, arrivate con un'autoscala, hanno messo in sicurezza l'area con il supporto della polizia municipale che ha gestito la viabilità. Le operazioni sono iniziate alle 7.30 e si sono concluse alle 9. Attesi gli operai comunali del settore Ville e giardini per completare il lavoro.