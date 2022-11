Mondello, albero cade sulla discesa di Valdesi: tragedia sfiorata e traffico nel caos

Il crollo si è verificato dopo il maltempo che ha imperversato per due giorni e mezzo in città. Ostruita completamente una delle due corsie di marcia. Secondo caso in poche ore: nella notte tra sabato e domenica un grosso pino è collassato in via Don Orione