Accusa forti dolori al petto mentre è in mare: soccorso nelle acque di Sferracavallo

Accusa forti dolori al petto mentre è in mare: soccorso nel mare di Sferracavallo. E' successo nella serata di ieri, quando la sala operativa della guardia costiera di Palermo ha ricevuto tramite la centrale operativa del 118 una richiesta di soccorso da parte di un peschereccio, impegnato in una battuta di pesca a circa 10 miglia nautiche al largo di Sferracavallo, "per l’evacuazione medica di un marittimo che accusava un malore con forti dolori al petto".

Immediatamente, è stata allertata ed inviata sul posto la dipendente motovedetta “Sar” Cp331. "Intercettata l’unità da pesca, che nel frattempo aveva salpato le reti e dirigeva verso la costa - dicono dalla guardia costiera - dopo il parere positivo del Cirm (Centro internazionale radio medico) contattato per fornire assistenza medica via radio, si è proceduto al trasbordo dell'uomo, portato fino al porticciolo di Sferracavallo dove è stato affidato alle cure del personale del 118 che ha provveduto al successivo trasferimento a Sferracavallo".