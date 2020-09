Corso Calatafimi, si sente male mentre passeggia in strada: morto un uomo

Si è accasciato sul marciapiede e pochi minuti dopo il suo cuore ha smesso di battere. Un 66enne è morto questa mattina in corso Calatafimi. L'uomo stava passeggiando vicino al supermercato Conad che si trova all'altezza di via Cuba quando ha accusato un malore. I passanti, notando la scena, hanno contattato il numero unico d'emergenza chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Oltre ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile sono arrivati anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare che constatare il decesso. Atteso il medico legale per l'ispezione cadaverica.

