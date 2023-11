Stava correndo dietro a un pallone con gli amici per un torneo amatoriale di calcetto quando si è sentito male e si è accasciato. C'è grande apprensione per un pizzaiolo di Ustica di 44 anni che ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 nel campetto dello stadio Cardoni che si trova sulla piccola isola. Dopo essere stato rianimato, anche con l'ausilio di un defibrillatore, l’uomo è stato portato con l’elicottero a Palermo ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civico prima di essere trasferito all’Ismett. Le sue condizioni sono critiche: la prognosi resta riservata.

L’uomo, conosciuto da tutti a Ustica per la sua attività lavorativa, stava partecipando a una partita amatoriale quando, durante il primo tempo, ha accusato il malore. Il primo sospetto è caduto sull'ipotesi di un infarto che ha provocato l'arresto cardiaco. Dopo l'intervento del 118 e il ricovero al Civico, il 44enne è stato trasferito all’Ismett per essere sottoposto all'Ecmo, un tecnica di circolazione extracorporea necessaria per intervenire sull'insufficienza cardiaca. Fondamentali le prossime 48 ore durante le quali sarà tenuto sotto stretta osservazione.

A organizzare il torneo di calcio amatoriale l'Associazione sportiva dilettantistica Ustica Calcio che oggi, tramite i propri canali social, hanno voluto mandare un messaggio al 44enne. "Il presidente, la dirigenza, i compagni di squadra e gli sportivi dell'Asd Ustica, formulano i più sentiti auguri di una pronta guarigione al nostro caro amico".