Grave malore per il direttore dell'Irccs-Piemonte Vincenzo Barone, ricoverato d'urgenza

L'assessore alla Sanità Ruggero Razza ha voluto accertarsi personalmente sulle condizioni di salute del dirigente palermitano in servizio a Messina

Si trova ricoverato in gravi condizioni il direttore generale dell'Ircss Piemonte Vincenzo Barone, colpito da un ictus questa mattina. Il dirigente è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Messina dopo aver trovato la forza di chiedere aiuto in seguito al malore che lo ha colpito mentre era nella sua casa. A fargli visita anche l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza che si è personalmente accertato sullo stato di salute. Barone, palermitano di origine, vive da solo in città dopo la sua nomina nel 2019 nella dirigenza dell'istituto di contrada Casazza.

fonte MessinaToday