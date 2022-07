Fuoriprogramma

Passeggero si sente male, pilota Ryanair costretto ad abortire il decollo

E' successo sul volo per Torino in partenza alle 6,30 dall'aeroporto Falcone Borsellino. Il racconto: "Provvidenziale l'intervento di due donne che hanno capito cosa stava succedendo e del personale di bordo". Poi l'intervento dei sanitari che hanno fatto sbarcare l'uomo e lo hanno portato in ospedale