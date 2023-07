Malore dopo la chemio: come sta Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato ricoverato in ospedale per un malore causato da effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto. Dopo alcuni controlli è stato riportato nella cella del carcere dell'Aquila, dove è detenuto.

Un mese fa era stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. Si è sentito male in mattinata dopo che si era sottoposto a una seduta di chemioterapia all'interno della sala infermeria appositamente realizzata per lui nel carcere. Le autorità carcerarie a quel punto hanno immediatamente disposto il suo trasporto in ospedale, organizzando una imponente scorta per il boss, che ovviamente non è passata inosservata nel nosocomio aquilano.

L'ex super boss di Castelvetrano è stato arrestato il 16 gennaio 2023 dopo decenni di latitanza. Malato da oltre due anni di cancro, si sta sottoponendo regolarmente alle cure mediche in carcere, come disposto dai giudici che hanno dichiarato la compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione in regime carcerario 41 bis. Proprio per evitare le sue uscite dal carcere di massima sicurezza, dove è rinchiuso, è stata allestita una sala ad hoc per le cure.

Messina Denaro ha una forma tumorale aggressiva al colon dal novembre 2020 e si stava già sottoponendo alle cure sotto falso nome quando è stato arrestato alla clinica privata La Maddalena a Palermo. Un anno e mezzo, al massimo tre anni. Sarebbe questa - a detta dei chirurghi della clinica Maddalena - l'aspettativa di vita dell'ergastolano. Nel centro di alta specializzazione oncologica venne operato nel maggio 2021, dopo una prima operazione per un "adenocarcinoma mucinoso del colon" all'ospedale di Mazara del Vallo avvenuta il 13 novembre 2020.

