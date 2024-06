Allarme contagio quasi del tutto scongiurato, riapre in parte il canile municipale

Il pericolo di contagio da leptospirosi non è totalmente scongiurato ma non sono emersi altri casi e, dunque, il canile municipale può parzialmente essere riaperto a due settimane dalla chiusura. Permane la limitazione degli accessi nella zona aperta al pubblico, ad eccezione del personale Reset e dei veterinari. L'accesso e la riconsegna degli animali avverrà solo tramite gli stessi addetti della Reset. E' quanto previsto da un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Roberto Lagalla.

Nella struttura di via Tiro a Segno sono state effettuati diversi interventi: derattizzazione, disinfestazione dei box, terapie veterinarie e profilassi vaccinale sugli animali presenti. Tra l'altro dai controlli effettuati sugli animali venuti a contatto col cane affetto da leptospirosi non stati riscontati altri sintomi riferibili alla malattia infettiva. Il rischio di diffusione viene, dunque, considerato in parte superato dal responsabile veterinario della struttura che ha suggerito di far ripartire alcune delle attività che vengono svolte ordinariamente in via Tiro a Segno.

Il sindaco ha dunque disposto la riapertura parziale del canile ma fissando alcune condizioni: custodia in box singolo del cane infetto, già collocato nel reparto isolamento per essere sottoposto a terapia specifica dai medici veterinari del presidio; divieto di ingresso al reparto isolamento, fatta eccezione per il personale Reset o veterinario appositamente individuato e dotato di appositi dispositivi di protezione individuale con disinfezione della suola delle scarpe in apposita vaschetta collocata all'ingresso del reparto.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: apposizione di cartelli all'ingresso del reparto isolamento con dicitura "accesso rigorosamente riservato esclusivamente al personale autorizzato"; effettuazione di quotidiane attività di pulizia e disinfezione nel reparto isolamento e periodiche in tutta la struttura; sanificazione straordinaria in tutti i locali sanitari (ambulatorio medico, chirurgico e sala microchippatura), nei luoghi aperti al pubblico nelle gabbie.