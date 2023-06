Innocente, malato e senza avvocato: per 2 anni resta recluso senza motivo agli arresti domiciliari

Per oltre due anni è stato "dimenticato" agli arresti domiciliari, nonostante sia affetto da una grave patologia psichiatrica, viva solo in campagna ed in condizioni di estremo disagio e - soprattutto - sia stato assolto in primo grado ed in appello dall'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna. E' una storia inquietante quella di cui è protagonista un uomo di 49 anni, residente in un comune della provincia, e che solo qualche giorno fa è finalmente tornato libero dopo essere finito agli arresti domiciliari il 25 settembre del 2020.

Una vicenda sulla quale ha pesato non solo il difetto di comunicazione tra le cancellerie del palazzo di giustizia, ma anche il fatto che l'avvocato che in origine assisteva l'imputato è nel frattempo morto e per molto tempo non si è provveduto a nominarne uno d'ufficio per sostituirlo e garantire così il diritto di difesa all'uomo. E sono stati proprio gli avvocati Rocco Chinnici, Francesco Foraci e Luigi Varotta, in collaborazione con la Procura, che ora sono riusciti a risolvere il caso, consentendo il ritorno in libertà di una persona che era stata sostanzialmente dimenticata da tutti, compreso dalla Giustizia.

Tutto è iniziato quando il quarantanovenne era stato denunciato dalla ex per stalking ed era finito agli arresti domiciliari, a settembre del 2020. Era stato poi rinviato a giudizio, ma al termine del dibattimento davanti alla seconda sezione del tribunale, sulla scorta di una perizia che aveva evidenziato che l'uomo fosse affetto da una forma di schizofrenia paranoide e che dunque era totalmente incapace di intendere e di volere, era stato assolto perché non imputabile. La sentenza, del 19 maggio del 2021, aveva anche disposto che l'imputato fosse ricoverato in una Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), ma il provvedimento non è mai stato eseguito.

L'uomo è così rimasto ai domiciliari anche dopo che la sua assoluzione era stata confermata in appello, il 20 ottobre del 2021. Nel frattempo il suo difensore era deceduto e nessuno più si era interessato del suo caso, lasciandolo recluso e privo della libertà anche senza aver subito alcuna condanna. La vicenda si è sbloccata quando ad un certo punto i carabinieri sono intervenuti perché fosse nominato un avvocato d'ufficio e venisse garantita quindi la difesa all'uomo.

Sono così entrati in gioco gli avvocati Chinnici, Foraci e Varotta, ma pure il pubblico ministero che, avendo accertato che non c'era alcun titolo per lasciare ai domiciliari l'imputato, ha disposto la sua scarcerazione. Ora - dopo aver trascorso oltre due anni da detenuto e senza motivo - è tornato libero e, viste le gravissime condizioni in cui versa, è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune in cui risiede.