Sugli scaffali articoli per la casa e giocattoli "non sicuri", sequestrati prodotti a un negoziante cinese

Oltre 250 articoli ritenuti "non sicuri" sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo pronto impiego in un negozio gestito da commercianti cinesi in zona Malaspina. In particolare, i baschi verdi hanno trovato 169 articoli per la casa, 37 prodotti di elettronica e 51 giocattoli sprovvisti del marchio CE, senza indicazioni in lingua italiana o ulteriori indicazioni (produttore, importatore, luogo d'origine e particolari istruzioni e precauzioni per l'utilizzo). La merce è stata sequestrata e sono scattate sanzioni amministrative per oltre 5.800 euro. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla locale Camera di commercio.