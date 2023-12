Controlli a tappeto in via La Lumia e dintorni: identificate 334 persone e multe per quasi 17 mila euro

Controlli a tappeto in via La Lumia e dintorni in vista della notte di Capodanno. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e personale dell'Asp, coinvolti nel protocollo di sicurezza "Alto Impatto", così come previsto dal comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, dopo i gravi episodi di violenza delle ultime settimane , hanno passato al setaccio diversi locali. L'attività dell'Asp ha permesso di elevare contravvenzioni per carenze sanitarie per un ammontare di oltre mille euro.

In totale sono state identificate 334 persone, controllati 134 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada per un ammontare di oltre 16.900 euro. Sono stati effettuando tre fermi amministrativi e un sequestro di veicoli.