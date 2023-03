"Makari" torna a Mondello, chiusure e divieti di sosta in tre strade per le riprese della serie

Ciak a Mondello per la terza stagione della serie televisiva "Makari", che andrà in onda sulla Rai. Le riprese, della produzione che vede come protagonista Saverio Lamanna, interpretato dall'attore palermitano Claudio Gioè, si svolgeranno ancora una volta nella borgata marinara, come già accaduto per alcune precedenti puntate, subito dopo le festività di Pasqua e Pasquetta. Il Comune ha emesso un'ordinanza con la quale verrà vietato il posteggio alle auto in tre strade di Valdesi.

Dalle 8 dell'11 aprile fino alle 22 del 13 aprile, e comunque sino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta in viale Principessa Giovanna, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e viale delle Palme; in viale Principessa Mafalda, tra viale Regina Elena e viale delle Palme e in viale Regina Elena, tra il Circolo Velico e viale Principessa Mafalda. Le strade saranno chiuse al transito veicolare e pedonale durante le riprese cinematografiche. Secondo quanto previsto dall'ordinanza, nella zona saranno sistemati i segnali stradali con le indicazioni almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore del provvedimento.