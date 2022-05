"Mai più bulli": due incontri organizzati da Rotary, TikTok e "Carolina onlus"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per Carolina Era notte… forse fu la più lunga di tutta la sua vita. Probabilmente continuava a girarsi e a rigirarsi tra le coperte, non riusciva a dormire. Si sentiva smarrita. Angosciosi pensieri la attorniavano, avvolgendola in un turbinio dal quale le fu impossibile districarsi. Quelle tristi parole pronunciate dai suoi coetanei continuavano a risuonarle in testa e come lame affilatissime le trafiggevano il cuore ormai troppo stanco di sopportarle. Il ricordo di quelle terribili immagini che l’avevano vista come protagonista, le riapparivano in un loop che la condusse a quella scelta fatale. Forse respirava a fatica, forse le lacrime rigavano il suo viso, o forse non piangeva affatto perché lo aveva fatto per troppo tempo. Era impaurita. La voce le era rimasta intrappolata in gola. Avrebbe voluto chiedere aiuto, ma non ci riuscì. “Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno".

Questa fu la sua ultima frase, scritta, urlata nel suo cuore, ma mai sentita dall’altrui udito, rimasta bloccata tra le parole che sarebbero state da lei non pronunciate. Poche parole, dense di un profondo significato che sarebbero divenute lo slogan della lotta contro il cyberbullismo. Carolina aveva solo 14 anni, quando questa temibile piaga la colpì. Le metastasi di questo male cominciarono ad opprimere la sua esistenza, fino a spezzarla, fino a farla cadere rovinosamente al suolo. La storia di Carolina portò al primo processo e alla prima condanna per cyber-bullismo in Italia. Il Rotaract Club Palermo di concerto con i referenti nazionali di Tiktok e i referenti della Fondazione “Carolina Onlus” organizzeranno due incontri di sensibilizzazione aventi come tematica il cyber-bullismo.

Il primo si terrà giorno 26 Maggio alle ore 17 a Villa Airoldi e sarà destinato alla comunità educante di alcune scuole. Il secondo avrà invece luogo presso il Teatro Golden alle ore 9 e sarà destinato agli studenti. Il cyberbullismo non è una illusione, non è una realtà effimera dai contorni e colori incerti. Il cyber-bullismo non è una “stupida ragazzata”, non va giustificato per la giovane età dei fanciulli che ne sono spesso protagonisti. Il cyberbullismo esiste ed è un terribile ferita che lacera la nostra società dilaniandola e affliggendo chi ne è vittima. La lotta al Cyberbullismo va condotta attraverso la conoscenza. Bisogna insegnare quanto bello sia il mondo digitale e quanto allo stesso tempo possa essere pericoloso. Bisogna essere consapevoli che gli strumenti elettronici sono utensili affascinanti e quasi magici che potrebbero esser trasformati in armi letali. Bisogna imparare oggi, per “navigare felici” domani.