Giovane curda uccisa in Iran, la richiesta: "Palermo dedichi una via a Mahsa Amini"

"La Consulta per la pace auspica l'inserimento di Mahsa Amini nella toponomastica cittadina. Mahsa Amini è la giovane curda la cui uccisione da parte del regime iraniano ha dato il via al movimento 'Donne ,Vita, Libertà e alla richiesta di libertà civili e politiche in quel paese. L'opposizione al regime degli ayatollah chiede la fine del regime e il ritorno alla democrazia e allo stato di diritto". Lo dichiara Francesco Lo Cascio, portavoce della Consulta per la pace del Comune.

Chi era Mahsa Amini

Mahsa Amini, conosciuta anche come Zina o Jina è una delle vittime della repressione iraniana. Come si legge sull'enciclopedia Treccani "fermata a Teheran dalla polizia morale nel settembre 2022, presuntamente perché indossava l’hijab lasciando scoperta parte della capigliatura e violando in tal modo le disposizioni di legge iraniane, è stata arrestata e internata in un centro di reclusione per essere sottoposta a 'rieducazione'; qui ha subìto violente percosse che l’hanno costretta al ricovero presso il Kasra Hospital, dove è deceduta a seguito di una emorragia cerebrale prodotta da un trauma cranico. Scelta a icona delle discriminazioni di genere e della violazione dei diritti umani, la morte di Mahsa Amini ha provocato una sollevazione di massa delle donne iraniane, che ha trovato risonanza nella solidarietà di attivisti e personaggi pubblici suscitando la durissima condanna della comunità internazionale".