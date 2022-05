Maglie false delle squadre di calcio, maxi sequestro in via Bandiera

In tutto 273 magliette da calcio non originali sequestrate. E' il bilancio dei controlli della guardia di finanza. In particolare, i baschi verdi durante un controllo effettuato nei pressi di via Bandiera hanno individuato una bancarella sul ciglio della strada, gestita da un uomo che proponeva la vendita di prodotti ad occasionali passanti.

"Da un preliminare esame sulla merce esposta - dicono dalla guardia di finanza - i militari hanno riscontrato la presenza sulle magliette di nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri, tra cui sponsor commerciali, colori sociali e stemmi dei club, verosimilmente falsi e, in quanto tali, potenzialmente idonei a trarre in inganno l’acquirente. A specifica richiesta formulata dai finanzieri, l'uomo non è stato grado di fornire alcuna documentazione idonea ad attestare la legittima provenienza dei predetti capi di abbigliamento". Per questo motivo i finanzieri hanno proceduto al sequestro dei prodotti e denunciato l'uomo a piede libero "per i reati di vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione".