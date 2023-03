Messina Denaro: "Il piccolo Di Matteo? Ho ordinato di sequestrarlo ma non di ucciderlo"

Ridimensionando il suo ruolo, davanti al gip Alfredo Montalto che lo interrogava, Matteo Messina Denaro ha cercato di mostrare il lato umano del più odioso dei crimini che gli vengono attribuiti. Il riferimento è alla tragica fine del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il boss ha ammesso il sequestro ma non l'orrore di avere deciso la soppressione del ragazzino, strangolato e sciolto nell'acido per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia.

"Il boss - si legge sul sito dell'Ansa - ha scaricato tutto su Giovanni Brusca, da poco liberato dopo 25 anni di carcere. Fu lui, ha detto, a dare quell'ordine ripugnante. L'interrogatorio del boss non ha sciolto per ora nessun altro nodo dell'inchiesta seguita all'arresto tra cui quello del ruolo della sorella Rosalia, la persona più vicina a Messina Denaro: era lei che teneva la cassa, aggiornava la contabilità, custodiva un migliaio di pizzini nei quali si ritrovano tutti o quasi tutti i personaggi del cerchio magico del boss, amanti comprese. La donna non ha finora aperto bocca e il tribunale del riesame ha respinto la sua istanza di scarcerazione. Resta in cella e pagherà pure le spese".

Messina Denaro si trova recluso nel carcere dell'Aquila, da dove arrivano buone notizie in merito alle sue condizioni di salute. Il boss ha infatto concluso il ciclo di chemio e sta assumendo farmaci. Esami e controlli comunque continuano.