Orlando: "Trattativa Stato-mafia c'è stata, distinguere verità storica e giudiziaria"

"Abbiamo sempre e opportunamente marcato la differenza tra verità storica e verità giudiziaria, che deve sottostare a criteri e regole che limitano l’accertamento in sede giudiziaria della verità storica. Per la Cassazione la trattativa vi è stata ma non ricorrono le condizioni soggettive di punibilità". A dirlo all'Adnkronos è l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando della sentenza definitiva sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia.

"La verità giudiziaria deve tenere conto dei limiti di un processo in uno stato di diritto che non sempre riescono a raggiungere la verità storica", ha aggiunto l'ex sindaco che si costituì parte civile nel processo.

Due giorni fa, la sesta sezione della Cassazione ha confermato le assoluzioni per gli ex vertici del Ros, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno (con la formula piena "per non aver commesso il fatto", anziché "perché il fatto non costituisce reato"), nonché per l'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. Sono state invece prescritte le condanne inflitte al boss Leoluca Bagarella e all'ex medico e uomo di fiducia di Totò Riina, Antonino Cinà.