La Cassazione bacchetta i giudici di merito sulla Trattativa: "Approccio errato, mancano le prove"

Un approccio "storiografico" e non giudiziario, che ha portato a dare rilievo a "fatti spesso poco o per nulla rilevanti" da un punto di vista probatorio, finendo "per smarrire la centralità dell'imputazione". Pur riconoscendo "l'impegno profuso nell'attività istruttoria dei giudici di merito", la sesta sezione della Cassazione, presieduta da Giorgio Fidelbo (relatore Fabrizio D'Arcangelo), è durissima nelle 95 pagine di motivazione della sentenza sulla così detta Trattativa tra pezzi deviati dello Stato e mafia, con la quale - ribaltando il verdetto di primo grado - sono state definitivamente sancite le assoluzioni degli ex ufficiali del Ros, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, nonché per l'ex senatore di Forza Iralia, Marcello Dell'Utri.

Al centro del processo - anche se, a parere della Suprema Corte, l'elemento sarebbe stato perso di vista - c'era il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato: secondo l'ipotesi portata avanti per oltre un decennio dalla Procura di Palermo, infatti, i boss, nel biennio 1992-1993, attraverso i vertici del Ros dell'epoca e l'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, avrebbero ricattato a suon di omicidi e stragi i Governi Amato e Ciampi, per ottenere dei vantaggi, come per esempio l'eliminazione del 41 bis. Ad avviare la trattativa sarebbe stato l'ex ministro Calogero Mannino che, tuttavia, processato con l'abbreviato è stato assolto in tutti i gradi di giudizio.

"Non rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio"

"La Corte d'Assise d'Appello – si legge nel provvedimento - (con la sentenza emessa a settembre del 2021, ndr) non ha rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto ha posto a fondamento della dimostrazione dell'avvenuta consumazione del reato di minaccia ai danni dei Governi Amato e Ciampi elementi di prova privi di adeguata efficacia dimostrativa, quanto all'avvenuta dinamica di trasmissione della minaccia da Mori al ministro, e, al contempo, non ha dimostrato l'irragionevolezza delle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa sulla base delle prove acquisite al processo".

"Errato usare il metodo storiografico"

Inoltre "fermo restando il riconoscimento per l'impegno profuso nell'attività istruttoria dai giudici di merito, deve tuttavia rilevarsi che la sentenza impugnata, e ancor più marcatamente quella di primo grado, hanno optato per un modello di ricostruzione del fatto penalmente rilevante condotto secondo un approccio metodologico di stampo storiografico. Ma anche quando oggetto del processo penale siano accadimenti di rilievo storico o politico e, dunque, connotati da una genesi complessa e multifattoriale - stigmatizza la Cassazione - l'accertamento del giudice penale non muta la sua natura, la sua funzione e il suo statuto garantistico, indefettibile sul piano costituzionale".

"Perso di vista l'accertamento del reato e stilate sentenze fiume"

I giudici rilevano anche che "la trama di entrambe le sentenze di merito, pur muovendo dal corretto rilievo che la così detta 'Trattativa Stato-Mafia' non costituisce di per sé reato, in quanto condotta non punita dalla legislazione penale, è tuttavia, monopolizzata dal tema dei contatti intercorsi, successivamente alla strage di Capaci, tra esponenti del Ros e quelli di Cosa nostra e dall'accertamento dello sviluppo degli stessi negli anni successivi, riservando un rilievo proporzionalmente minimale alle condotte contestate di minaccia al Governo. Tale marcata discrasia tra imputazione e oggetto principale dell'accertamento processuale ha, inoltre, determinato un'eccessiva dilatazione delle motivazioni delle sentenze, che hanno assunto, sia in primo che in secondo grado, una mole imponente (5.237 pagine in primo e 2.971 pagine in secondo grado), tale da offuscare le ragioni della decisione e rendere le linee argomentative di difficile identificazione e interpretazione".

Il mancato rinnovo del 41 bis e l'invertimento del ragionamento indiziario

La Cassazione sottolinea poi, in merito al mancato rinnovo del 41 bis per oltre 300 detenuti,, che "i provvedimenti che non furono rinnovati dal ministro Conso, per quanto risulta dalle due sentenze di merito, furono adottati solo dopo la strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992 e, dunque, non potevano aver formato oggetto dell'interlocuzione tra Ciancimino, Mori e De Donno, intervenuta anteriormente", cioè nella prima parte del mese di giugno dello stesso anno. "La Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto integrato il delitto di minaccia a un Corpo politico sulla base di un'errata dimostrazione di carattere logico-indiziario della dinamica di trasmissione della minaccia mafiosa alla conoscenza del ministro Conso, che lo avrebbe indotto, abdicando dalla 'strategia della fermezza' sino ad allora perseguita dal Governo nel contrasto a Cosa nostra, a non prorogare" il 41 bis, ma "ha invertito i poli del ragionamento indiziario in quanto l'esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla carenza di certezza dell'indizio", dice la Suprema Corte.

"Non c'è prova che Mori fosse l'unico a poter informare il ministro Conso"

Inolte "la Corte d'Assise d'Appello non ha osservato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio quale metodo di accertamento del fatto, in quanto ha posto a fondamento del proprio giudizio una verifica probatoria incompleta, che non si è compiutamente confrontata con le ipotesi dedotte dalle difese degli imputati, volte a dimostrare un'interpretazione alternativa del fatto" e "ha ritenuto che solo Mori potesse aver rivelato l'informazione relativa al ricatto mafioso e alla spaccatura in essere all'interno di Cosa nostra, senza aver previamente dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che questa informazione riservata non fosse nota al ministro, che costituisse patrimonio conoscitivo esclusivo dell'imputato e che non fosse pervenuta al ministro per effetto di canali diversi e autonomi". La "spaccatura", come dimostrato proprio dalle difese, emergeva in realtà già da una nota dello Sco del 12 agosto 1993 a firma Manganelli, e da una nota della Dia a firma De Gennario del 10 agosto 1993.

"Accertate le minacce dei boss, ma il reato è prescritto dal 2015"

Per la Cassazione "la sentenza impugnata risulta manifestamente illogica" su diversi punti "in quanto la condanna degli imputati, è stata fondata su argomentazioni irrispettose dei canoni di accertamento del fatto". E "non essendo stata raggiunta la prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' che la minaccia mafiosa sia stata veicolata da Mori a Di Maggio e da quest'ultimo riferita al ministro Conso, il delitto commesso ai danni dei Governi Amato e Ciampi deve essere ritenuto integrato solo nella forma del tentativo". Inoltre, "per quanto accertato dalle sentenze di merito deve ritenersi comprovato che i vertici di Cosa nostra abbiano posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a minacciare i Governi in carica nel biennio 1992-1993, prospettando l'accoglimento delle richieste formulate da Vito Ciancimino a Mori e De Donno quale condizione ineludibile per porre fine alla strategia stragista", ma in questa forma solo tentata il reato si è prescitto nel gennaio 2015.

I giudici infine rimarcano che "la mera apertura di un'interlocuzione con i vertici di Cosa nostra non può ritenersi essere stata idonea ex se a determinare i vertici dell'organizzazione criminale a minacciare il Governo, in quanto questo assunto, argomentato nella sentenza impugnata come autoevidente, non è fondato su alcuno specifico dato probatorio, né argomentato sulla base di consolidate massime di esperienza".