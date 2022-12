La droga per i boss dalla Campania e dalla Calabria, scarcerati due degli indagati

Tornano liberi due degli arrestati nell'operazione "Gold Green" su un vasto traffico di droga tra Palermo, la Campania e la Calabria. Il tribunale del Riesame ha infatti integralmente annullato le ordinanze di custodia cautelare per Salvatore Marsalone, 69 anni, e per Giuseppe Confalone, di 52. Entrambi erano finiti in carcere lo scorso 16 novembre.

I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Mario Bellavista e Fausta Catalano che difendono il primo e dell'avvocato Debora Speciale, che assiste l'altro.

Il blitz, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma, aveva portato a 15 arresti, tra cui anche quello del "vecchio", ovvero Michele Micalizzi (genero di Rosario Riccobono, storico boss di Partanna Mondello eliminato durante la seconda guerra di mafia).