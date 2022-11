Lo smercio di droga gestito dai boss, ecco chi sono le 15 persone arrestate

Il gip Lirio Conti, nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri sullo smercio di droga gestito da Cosa nostra, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma, ha disposto 15 arresti, ma gli indagati in tutto sono 36.

In cacere sono finiti in 10: Giuseppe Marsalone, detto "Francesco" ma anche "Massimo", 46 anni, Salvatore Marsalone, 69 anni, Giuseppe Marsalone, 50 anni, Vincenzo Vaglica, 43 anni, Salvatore Di Giovanni, 29 anni, Giuseppe Confalone, 52 anni, Salvatore Spataro, 43 anni, Leo Brancatisano, originario di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, 28 anni, e Andrea Mollica, originario di Melito Porto Salvo, sempre in provincia di Reggio Calabria, 33 anni.

Il giudice ha invece disposto gli arresti domiciliari per altri 5 indagati: il boss Michele Micalizzi, 73 anni, Claudio Caruso, 25 anni, Fabrizio Cerere, 26 anni, e Grazia Pace, 36 anni.