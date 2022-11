Mafia, droga da Campania e Calabria per rifornire le piazze di spaccio di Palermo: 15 arresti

Importavano droga dalla Campania e dalla Calabria sotto il controllo dei boss della mafia. Nelle prime ore di stamattina i carabinieri del reparto operativo di Palermo, nell'ambito dell'operazione "Gold Green", hanno arrestato 15 persone tra il capoluogo e Africo Nuovo, in provincia di Reggio Calabria: 10 di loro sono finite in carcere, mentre 5 ai domiciliari. Tra le figure di spicco c'è quella di Michele Micalizzi, genero del boss Rosario Riccobono, il capomafia di Partanna Mondello ucciso nel 1981.

Le misure cautelari sono state emesse dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I reati ipotizzati sono di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l'aggravante di aver agevolato la mafia". L'indagine nasce nel 2019 e ha portato anche al sequestro di 185 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e crack, di 52 mila euro in contanti e di un’abitazione di Pollena Trocchia (in provincia di Napoli) all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 255 chili di hashish. Sarebbero otto inoltre i corrieri fermati.

"L’indagine - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - costituisce l’esito di un’articolata manovra investigativa antidroga, focalizzata nel contesto territoriale dei mandamenti mafiosi palermitani di Porta Nuova, Brancaccio e Tommaso Natale-San Lorenzo, che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all’esistenza di un’associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, che si occupava di importare nel territorio palermitano, tramite vari e consolidati canali di rifornimento, grosse partite di narcotici da immettere nelle piazze di spaccio della città, registrando ulteriori connessioni con le singole articolazioni mafiose interessate territorialmente".

Dall'indagine è emerso come l'associazione criminale riusciva a portare dalla Campania e dalla Calabria grossi quantitavi di droga da immettere poi nelle piazze di spaccio della città. Al vertice dell'associazione, spiegano dalla Dda, ci sarebbero "importanti uomini d’onore, già definitivamente condannati per mafia, delle famiglie mafiose di Palermo Centro e di Partanna Mondello che aiutati da uomini del mandamento di Brancaccio (già sottoposti a misura cautelare in altro procedimento), operavano a tutto tondo nel mercato degli stupefacenti, rapportandosi sia con fornitori operanti nelle altre regioni sia con spacciatori palermitani, incaricati di rivendere al dettaglio la droga".