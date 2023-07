Gli arresti per mafia, il tentato omicidio tra fratelli allo Zen: "Se non si rompe il coltello, glielo appizzo in testa"

"Io ora uscendo prendo l'ergastolo. Perché appena esco lui sarà il primo. Non ne ho più fratelli che si chiamano Carmelo". Così Giuseppe Cusimano, co-reggente della famiglia mafiosa dello Zen e condannato nello scorso ottobre a 17 anni e 4 mesi, il 27 gennaio 2022, parlava dal carcere con la moglie che le aveva riferito di un episodio avvenuto poche ore prima fra i due fratelli del detenuto: Carmelo Cusimano, arrestato ieri dai carabinieri nell'ambito dell'operazione "Metus" coordinata dalla Procura ed eseguita dai carabinieri nel mandamento di Tommaso Natale, avrebbe tentato di uccidere a coltellate Anello detto "Manuele". Quest'ultimo non è indagato nell'inchiesta.

"Giusè, vedi che lo ha preso a coltellate a Manuele", racconta la moglie a Giuseppe Cusimano. Il giorno seguente sarà lo stesso Anello in un video-colloquio col fratello a parlare dell'accaduto: "Se aveva cosa aveva lui ieri a me mi ammazzava.. Diretto, è venuto diretto, dice a te aspettavo". E sempre all'indomani dello scontro fra fratelli, Carmelo Cusimano, in una conversazione ribadirà: "Ci sono andato per ammazzarlo. Se non si rompe la lama del coltello, glielo 'appizzo' in testa".