"Scavare sulla pista americana per le stragi di via D'Amelio e Capaci": il gip ordina nuove indagini

Si apre un nuovo capitolo sulle indagini legate alle stragi di via D'Amelio e anche di Capaci, non solo per vagliare "il concorso di Cosa nostra americana (o ambienti alla stessa legata) nella strategia stragista del 1992", ma pure, più in generale, per "ottenere una maggiore completezza della piattaforma probatoria", visti i numerosi buchi neri e gli interrogativi che - nonostante i 31 anni trascorsi dagli attentati e la montagna di processi - continuano a permanere. Il gip di Caltanissetta, Santi Bologna, in relazione al fascicolo nato dalle dichiarazioni dell'ex pentito ed ex killer catanese Maurizio Avola, ritenuto totalmente inattendibile dalla Procura guidata da Salvatore De Luca, ha ordinato altri 6 mesi di indagini, su punti ben precisi, respingendo la richiesta di archiviazione dei pm.

La pista americana e la presenza dei Gambino in Sicilia

Il giudice chiarisce subito che "la presente ordinanza assume un valore meramente interlocutorio" e non vuole pronunciarsi sull'attendibilità di Avola, che è indagato assieme ad Aldo Ercolano, Marcello D'Agata ed Eugenio Galea, tutti appartenenti al clan Santapaola, per le due stragi (tranne Galea che lo è solo per via D'Amelio, essendo già stato archiviato in passato per Capaci). In merito alla pista americana, il gip ha ritenuto che siano necessari accertamenti "nella misura in cui Avola ha fatto riferimento alla presenza del così detto 'straniero' appartenente alla famiglia americana dei Gambino", anche "attivando i mezzi di cooperazione giudiziaria tra Italia e Usa", per verificare "se, nel 1992, sia avvenuta una visita in Italia (e specificamente in Sicilia) da parte del governatore Mario Cuomo o, meglio, se la stessa era stata programmata e poi cancellata unitamente alle eventuali ragioni del venir meno di tale visita".

"Tentare di colmare i buchi neri su via D'Amelio"

Per il gip "l'odierno procedimento (a prescindere dalle dichiarazioni di Maurizio Avola) può rivelarsi, specie per la strage di via D'Amelio, uno spunto per 'riflettere' sulla possibilità di riempire - ove ancora possibile e prescindendo, auspicabilmente dall'apporto di falsi collaboratori di giustizia (e Avola è ritenuto da molti un avvelenatore di pozzi, ndr) - alcuni buchi neri nella ricostruzione della fase esecutiva dell'eccidio colmando la profonda limitazione di momenti di vera analisi tecnica (sui reperti della strage) verificatasi nel corso delle prime indagini svolte". E cita per esempio l'aspetto legato all'imbottitura della 126 usata in via D'Amelio: "Dopo il disvelamento della falsità del racconto" che questo sarebbe avvenuto nel garage di Giuseppe Orofino, "può ritenersi ancora valida la tesi (sposata nella consulenza tecnica dell'epoca svolta e trasfusa in accertamenti passati in giudicato) che la 126 di Pietrina Valenti fosse imbottita di 90 chili di esplosivo, stipati nel portabagagli anteriore dell'auto. E ciò ove si rifletta sul fatto che non è mai stato compiuto alcun esperimento giudiziale volto a verificare il comportamento su strada della piccola utilitaria Fiat caricata di un siffatto peso sull'avantreno".

No a nuovi accertamenti sugli esplosivi

Il giudice ha rigettato invece la richiesta della difesa di Avola di compiere una consulenza sugli esplosivi usati nelle due stragi, anche perché queste verifiche sono già state svolte, appurando che in entrambe fu usato il T4. Piuttosto il gip rimarca che ci sarebbe da chiedersi perché soltanto nel caso di via D'Amelio e di via dei Georgofili a Firenze sia stata riscontrata la presenza anche di pentrite. Avola sostiene di aver trasportato l'esplosivo usato per uccidere i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Termini Imerese, ma accertare se si tratti di quello effettivamente usato per le due stragi "non è possibile" visto che "non esiste in natura un campione" del T4 a cui fa riferimento Avola da poter confrontare.

"Una perizia medico-legale sul braccio rotto dell'ex killer"

L'ex pentito - al centro di mille polemiche anche per la tardività delle sue dichiarazioni - non viene, come detto, stroncato totalmente dal giudice, che ritiene siano necessarie altre verifiche rispetto a una serie di elementi che la Procura, chiedendo l'archiviazione, ha ritenuto più che sufficienti invece per dimostrare l'inattendibilità delle sue dichiarazioni. Il più eclatante ed immediato è senz'altro quello legato al fatto che Avola il 7 luglio del 1992 si era rotto il braccio sinistro, come refertato dall'ospedale Cannizzaro di Catania e che avrebbe avuto quindi un gesso. Un dato che avrebbe reso molto difficile, se non impossibile, la sua partecipazione alla strage di via D'Amelio, della quale si autoaccusa. Il gip ha disposto che si proceda ad "accertamento medico-legale" su Avola, anche con una Tac, per chiarire di che tipo fosse la frattura, se sarebbe stato possibile togliere il gesso qualche giorno dopo e se facendolo sostituire "con una doccia gessata lassa e sfilabile" l'ex killer "potesse guidare l'auto, compiere atti quotidiani della vita (vestirsi e spogliarsi da solo) o manovre con il braccio sinistro e sollevare piccoli pesi".

Verifiche anche su un carabiniere e un poliziotto

Necessari per il giudice anche ulteriori controlli sull'appartamento di via Aloisio Juvara 153 in cui Avola sostiene di aver pernottato assieme a Ercolano il 17 e il 18 luglio 1992, proprio in vista dell'attentato di via D'Amelio: anche se è già emerso che in realtà quella casa sarebbe stata occupata "da un appartenente all'Arma dei carabinieri", vengono chiesti accertamenti più circostanziati di quelli svolti finora. Così come va verificato se il poliziotto che, sempre secondo Avola, lo avrebbe accompagnato a Palermo nei giorni precedenti alla stragi "sia stato effettivamente assente dal servizio nei giorni indicati dal dichiarante". Inoltre, tra le ulteriori indagini disposte, anche quella sulla "verifica dell'esistenza di denunce di furti di auto A112, Fiat Uno e autocarri Fiat Ducato commessi a Palermo nei sei mesi antecedenti alla strage di via D'Amelio".