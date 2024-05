Il generale Mori indagato a Firenze per le stragi del 1993: "Accuse surreali nel giorno del mio compleanno"

Dopo anni di processi, al termine dei quali è stato sempre assolto - l'ultimo in ordine di tempo è quello sulla così detta trattativa - il generale Mario Mori è stato iscritto nel registro degli indagati per le stragi mafiose del 1993. A renderlo noto è lo stesso ufficiale dei carabinieri: "Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto dalla Procura di Firenze un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico".

Mori - come riporta l'Adnkornos - rende noto che i magistrati gli contestano che "pur avendone l'obbligo giuridico, non avrebbe impedito mediante doverose segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria, ovvero con l'adozione di autonome iniziative investigative e preventive, gli eventi stragisti di cui aveva avuto anticipazioni", poi verificatisi a Firenze, Roma e Milano, oltre al fallito attentato allo stadio Olimpico sempre nella Capitale. Secondo i pm di Firenze, dunque, pur essendo a conoscenza degli imminenti attentati Mori non avrebbe fatto nulla per impedirli. Il generale parla di "accuse surreali e risibili se tutto ciò non fosse finalizzato alla gogna morale che sarò costretto a subire ancora per chissà quanti anni".

L'interrogatorio sarebbe stato fissato per il 23 maggio, ovvero il giorno dell'anniversario della strage di Capaci, "ma verosimilmente verrà rinviato poiché il mio difensore ha comunicato alla Procura di Firenze di non poter essere presente per concomitanti impegni professionali a Palermo".