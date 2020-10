Mafia, ergastolo per Matteo Messina Denaro: "Anche lui fra i mandanti delle stragi del 1992"

La corte d'assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro riconoscendolo tra i mandanti delle stragi del 1992 di Capaci e via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo, e agli agenti delle scorte Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La sentenza è stata emessa poco prima della mezzanotte di ieri, dopo oltre 13 ore di camera di consiglio.

Il boss trapanese ricercato dal giugno 1993 - fedelissimo di Totò Riina - è stato condannato anche al risarcimento delle parti civili che si sono costituite. Decise provvisionali di 500 mila euro ciascuna alle vedove e ai figli delle vittime, di 300 mila euro ai fratelli, mentre ai nipoti somme tra i 10 e i 50 mila euro.

L'ergastolo inlfitto a Matteo Messina Denaro per il procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava "è un grande risultato per la Procura di Caltanissetta. Abbiamo messo insieme pezzi di tanti contesti investigativi diversi - ha detto all'Adnkronos- e tante dichiarazioni e riscontri anche risalenti nel tempo. E siamo arrivati alla condanna".

"I figli del giudice Paolo Borsellino considerano la condanna all'ergastolo per Matteo Messina Denaro come un tassello in più rispetto a un accertamento della verità che è a formazione progressiva. - ha commentato con l'Adnkronos l'avvocato Vincenzo Greco, che rappresenta la difesa della famiglia del giudice Borsellino - . Al di là della soddisfazione per il riconoscimento delle costituzioni delle parti civili, è un passo in più rispetto a un lavoro ancora più grande che si sta svolgendo e siamo molto grati alla Procura di Caltanissetta per il lavoro svolto e per l'impegno che ha profuso".