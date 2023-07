Quarant'anni fa la strage in cui morì il giudice Rocco Chinnici, il padre del pool che parlava ai ragazzi

Le sue intuizioni, investigative ma anche di carattere sociale e culturale, sono state quelle che poi hanno portato alla quasi distruzione di Cosa nostra: senza Rocco Chinnici, infatti, non ci sarebbe mai stato un pool antimafia e neppure lo sviluppo di una coscienza critica rispetto a fenomeni - come lo smercio di droga - che alimentano le casse della criminalità organizzata. Fu lui a scaricare una bomba su boss e picciotti che alla fine - anche se lui non ebbe il tempo di vederlo e saperlo - vennero condannati con il Maxiprocesso. E i mafiosi compresero bene la caratura del capo dell'ufficio Istruzione del tribunale di Palermo, tanto da decidere di eliminarlo con un'autobomba esattamente 40 anni fa, il 29 luglio del 1983, sotto la sua casa di via Pipitone Federico.

Il magistrato, che fu il primo a capire che bisognava scavare anche nelle banche, indagare su quelle figure insospettabili che offrivano ai boss il loro aiuto, che occorreva ricorrere non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione, scuotendo la società civile entrando nelle scuole, sarà ricordato questa mattina sul luogo dell'attentato in cui saltò in aria assieme alla sua scorta, composta dal maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e dall'appuntato Salvatore Bartolotta, nonché al portiere dello stabile in cui viveva, Stefano Li Sacchi. Unico sopravvissuto alla strage è Giovanni Paparcuri, fino a pochi mesi fa anima del museo allestito nel "bunkerino" del palazzo di giustizia dove lavorò proprio assieme al pool, con i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e che - non senza polemiche - ora è passato in altre mani.

Ieri nell'aula magna della Corte d'Appello si è tenuto un convegno in memoria di Chinnici, al quale ha preso parte anche presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a margine del quale il sindaco Roberto Lagalla ha ricordato "il lavoro, lo straordinario contributo alla lotta alla criminalità organizzata, in particolare con la lungimirante intuizione di istituire il pool di magistrati che ha dato vita a una nuova stagione di contrasto alla mafia. Una battaglia che continuiamo a portare avanti ogni giorno, senza mai dimenticare il sacrificio di uomini come Rocco Chinnici che ancora oggi ci insegnano il valore della legalità e della giustizia".

Il giudice comprese per primo che per contrastare lo strapotere di Cosa nostra fosse necessaria una squadra compatta e preparata, specializzata sul tema, e all'interno della quale circolassero informazioni e spunti investigativi. La condivisione delle informazioni su cui poi si basò anche il lavoro di Falcone e Borsellino e che consentì di porre le basi al primo processo contro la mafia che, fino a quel momento, formalmente neppure esisteva. Quella di Chinnici fu però anche una battaglia culturale, volta alla sensibilizzazione dei giovani soprattutto rispetto all'uso di droghe. Quelli erano gli anni in cui dilagava l'eroina, che nel tempo ha mietuto così tante vittime da distruggere una generazione. Era la mafia a produrla e smerciarla. "Il rifiuto della droga costituisce l'arma più potente dei giovani contro la mafia", affermò non a caso il giudice.

A Chinnici è stata conferita anche la Medaglia d'oro al valore civile: "Magistrato tenacemente impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, consapevole dei rischi cui andava incontro quale capo dell'ufficio Istruzione del tribunale di Palermo, dedicava ogni sua energia a respingere con rigorosa coerenza la sfida sempre più minacciosa lanciata dalle organizzazioni mafiose allo Stato democratico. Barbaramente trucidato in un proditorio agguato, tesogli con efferata ferocia, sacrificava la sua vita al servizio della giustizia, dello Stato e delle istituzioni", così recita la motivazione.