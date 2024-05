Via D'Amelio, il presidente della Commissione antimafia: "Daremo una verità storica sulla strage"

"Noi abbiamo raccolto il grido di dolore dei figli del giudice Paolo Borsellino e abbiamo scelto, come Commissione nazionale antimafia, di iniziare da via D'Amelio per tre motivi: l'appello dei figli, che non poteva restare inascoltato, il depistaggio e l'accelerazione della strage. Tre dati oggettivi che differenziano la strage Borsellino dalle altre e che ci devono portare a concludere i lavori della Commissione almeno dando una verità storica a Fiammetta, Lucia, Manfredi e a tutte quelle persone che in questi anni hanno avuto il coraggio di andare anche oltre alcune sentenze che sono state poi ribaltate". Lo ha detto il presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo.

Colosimo, durante il convegno "Mafie e antimafie oggi", in corso allo Steri, si è riallacciata alle parole pronunciate ieri dalla figlia più piccola del giudice, Fiammetta Borsellino, che aveva rimarcato come "il depistaggio ha ucciso mio padre per la seconda volta". "Ha ragione Fiammetta Borsellino - ha spiegato Colosimo - io non ho conosciuto e non ho avuto la stessa sensibilità che ha avuto lei, e non ce l'ho ancora, ma capisco perché lei" ha voluto incontrare i boss stragisti Giuseppe e Filippo Graviano in carcere e "capisco che trovarsi di fronte non a un mostro ma a una persona 'piccola' forse mette ancora di più in crisi rispetto al male provocato. E' ovvio che ci si aspetta che anche i Graviano parlino davvero".

Fonte: Adnkronos