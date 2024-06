La Mercedes diretta verso la morte, i kalashnikov, le lacrime di Dalla Chiesa: 42 anni fa la strage della circonvallazione

C'è un cielo azzurro, bucato dagli aerei che vanno a Punta Raisi. C'è la luce dell'estate palermitana che sta per iniziare. E che rende più rosso il colore del sangue. E c'è una Mercedes diretta verso la morte. Sono passati 42 anni esatti. Succede tutto intorno alle 10 di mattina. Questa è la storia di una tragedia, avvenuta in viale Regione Siciliana, e conosciuta come "la strage della circonvallazione". Siamo nel cuore del 1982, l'inizio dell'estate del "mundial" vinto dall'Italia di Bearzot. Siamo nel mezzo di un anno di grandi delitti eccellenti. Ovvero: quando la mafia uccide Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questa è la storia di un massacro, avvenuto in un altro 16 giugno, come oggi, quello del 1982.

C'è una Mercedes proveniente da Enna, guidata dall'autista civile Giuseppe Di Lavore e con a bordo i carabinieri Silvano Franzolin, Salvatore Raiti e Luigi Di Barca, e il detenuto Alfio Ferlito, catanese, che sta per entrare in autostrada, la Palermo-Mazara del Vallo. Cinquecento metri prima dello svincolo per Sferracavallo, direzione Trapani, improvvisamente la Mercedes viene raggiunta da una Bmw 520 e da un'Alfetta 2000. Un commando di sicari armati di kalashnikov, spara centinaia di colpi. L'obiettivo è ammazzare il boss catanese, Alfio Ferlito.

L'autista, Di Lavore, rimane ucciso sul colpo e, per questo motivo, la Mercedes sbanda, andando ad invadere la corsia di marcia opposta e scontrandosi violentemente contro una Fiat 500 che passava di lì per caso. Al volante c'è una donna, Nunzia Pecorella, rimasta ferita. Franzolin, seduto sul sedile anteriore (essendo caposcorta), riesce ad uscire dall'auto impugnando la pistola nel tentativo di rispondere al fuoco, ma viene freddato all'istante. I sicari si avvicinano poi alla Mercedes sparando agli occupanti rimasti (compreso Ferlito), dandosi poi alla fuga.

Una troupe della televisione Bbc riprende la scena. E' a Palermo per un'inchiesta sulla mafia. Non ha dovuto aspettare molto per filmare dal vivo. Anche se il termine "vivo", in questo caso appare come una forzatura. Sul luogo della strage arriva subito dopo il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si è insediato a Palermo da pochi giorni. Dalla Chiesa trattiene a stento le lacrime di fronte ai carabinieri massacrati.

Le vittime: l’appuntato Silvano Franzolin, nato a Pettorazza (Rovigo) il 3 aprile 1941 (sposato con due figli), il carabiniere Luigi Di Barca, nato a Valguarnera (Enna) il 10 aprile 1957 (che lasciò la moglie incinta della figlia) ed il carabiniere Salvatore Raiti, nato a Siracusa il 6 agosto 1962, tutti in servizio nella stazione dei carabinieri di Enna. Oltre ai carabinieri rimase ucciso, come detto, anche Giuseppe Di Lavore.

La vicenda è stata poi inquadrata nel corso dei processi nello scontro che si era venuto a creare tra i Santapaola e i Ferlito per il predominio criminale sul territorio di Catania. Quell'agguato doveva essere un favore che i corleonesi di Totò Riina "volevano" fare al loro alleato catanese, Nitto Santapaola. Passò alla storia come una strage. La strage della circonvallazione.