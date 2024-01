Le mani della mafia sullo spaccio di crack e cocaina alla Vucciria: 9 arresti

Operazione antidroga tra Palermo e Lanciano. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare del gip di Palermo che, su richiesta della Dda, ha diposto l'arresto di 9 persone (otto vanno in carcere, una agli arresti domiciliari), a cui si aggiunge un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di droga e spaccio soprattutto di cocaina e crack.

Le indagini sono il proseguimento della manovra investigativa culminata ad aprile del 2022 con l'operazione "Porta dei Greci", hanno interessato il mercato storico della Vucciria che ricade nel mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova. Dalle indagini dei carabinieri è stato documentato come al vertice dell’organizzazione vi fossero persone contigue al mandamento mafioso di Porta Nuova, che si occupavano di importare a Palermo partite di droga da vendere tra le strade della Vucciria dove vengono vendute tanti dosi di droga. Leonardo Marino, 34 anni, ritenuto il capo del gruppo che avrebbe gestito lo spaccio di droga, è il nipote di Teresa Marino, moglie del capomafia Tommaso Lo Presti di Porta Nuova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle intercettazioni lo stupefacente veniva indicato come "macchina" o "birra". Nella piazza di spaccio la vendita era organizzata con turni di lavoro e i pusher a fine turno si scambiavano anche il cellulare utilizzato per le prenotazioni. Sono state rilevate tantissime cessioni e tre arresti sono stati eseguiti in flagranza.