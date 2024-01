Droga per la movida della Vucciria: i nomi degli arrestati

I carichi di cocaina e crack arrivavano da Lanciano per essere smerciati nelle piazze di spaccio di Palermo. Sono nove le persone arrestate questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale in esecuzione di un'ordinaza emessa dal gip Walter Turturici su richiesta del pubblico ministero Francesca Mazzocco della Direzione distrettuale antimafia. L'inchiesta di oggi rappresenta uno sviluppo dell'operazione "Porta dei Greci" del 2022 che ha portato, pochi mesi dopo, a otto condanne nel processo celebrato in abbreviato. Leonardo Marino, 34 anni, ritenuto il vertice del gruppo che avrebbe gestito lo spaccio di droga, è il nipote di Teresa Marino, moglie del capomafia Tommaso Lo Presti di Porta Nuova.

In carcere

Luigi Abbate (28 anni),

Francesco Lo Gelfo (28)

Vincenzo Di Giovanni (26)

Gaetano Sorrentino (31)

Pietro Presti (30)

Salvatore Sammartino (58)

Leonardo Marino (34)

Giovan Battista Marino (50)

Ai domiciliari invece è finito Maurizio Fecarotta (47 anni), mentre obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per T. L. M. (25). I pusher, come ricostruito dai militari dell’Arma, lavoravano a tutte le ore nel cuore del centro storico di Palermo e raccoglievano le ordinazioni di droga anche per telefono: la cocaina e il crack erano “macchina” o “birra”.