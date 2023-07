La carne del boss, colpito il boss Di Giovanni: sequestrate una macelleria e un'attività all'ingrosso

Sequestro da un milione di euro Tommaso Di Giovanni. I carabinieri hanno eseguito un decreto firmato dai giudici della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti del boss di Porta Nuova, fratello di Giuseppe e e Gregorio. Tra i beni colpiti i complessi aziendali delle imprese “Tommaso Di Giovanni”, che commercia carni, e “Macelleria Billa Simona", un palazzo a dieci piani, due appartamenti e due locali a uso commerciale.

Il provvedimento di sequestro è frutto delle “attività d’indagine svolte dal Nucleo investigativo dei carabinieri - si legge in una nota del Comando provinciale - finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti a Cosa nostra”. Di Giovanni si trova attualmente in galera sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nel marzo 2019 con l’operazione Atena.

Di Giovanni, accusato di aver diretto insieme ai fratelli il mandamento di Porta Nuova, è stato condannato in via definitiva a 15 anni e 6 mesi di carcere. In passato è stato anche arrestato nell’ambito delle operazioni Perseo e Pedro. Il fratello di Tommaso, Giovanni, era stato fermato nel 2022 con il blitz Vento. Lui e altri 26 dei 30 imputati hanno scelto il rito abbreviato davanti al gup Cristina Lo Bue. Alcune posizioni sono state stralciate, come quella di Giuseppe Di Giovanni per l’appunto, che potrebbe tornare libero per decorrenza dei termini.