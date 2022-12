"Esponente di spicco della mafia di Bagheria", sequestrati beni per 800 mila euro a Nicolò Testa

Beni per un valore complessivo di 800 mila euro sono stati sequestrati a Nicolò Testa, di 60 anni, ritenuto reggente della famiglia mafiosa di Bagheria. Il provveidmento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale, che accoglie le richieste della Procura, arriva a seguito delle attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti a Cosa nostra svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo.

Il provvedimento di sequestro ha riguardato i seguenti beni, tutti nel comune di Bagheria: impresa individuale, operante nel settore edile, con relativo complesso dei beni aziendali, costituito in particolare, da ulteriori due imprese operanti nel medesimo settore e numerosi mezzi di trasporto ed industriali; tre appezzamenti di terreno; il 50% di un appezzamento di terreno; una corte di 190 metri quadrati.

Testa era stato arrestato, nel 2015, nell'ambito dell'operazione "Panta Rei", con l’accusa di aver retto la famiglia mafiosa di Bagheria, in particolare per essere stato un punto di riferimento per l’imposizione delle estorsioni nell’area di influenza, riportando una condanna di primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Recentemente, a giugno di quest’anno, Testa è tornato in libertà. Ancora prima, secondo i carabinieri, era emerso il suo coinvolgimento nella complessa gestione, nel comprensorio bagherese, della latitanza di Bernardo Provenzano, il superboss, morto nel 2016. Testa sarebbe stato inoltre anche persona di fiducia del noto esponente mafioso Giuseppe Di Fiore.