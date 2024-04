Aziende e conti correnti per un milione sequestrati a Leandro Greco, nipote del "Papa" di Cosa nostra

Beni dal valore di circa un milione riconducibili a Leandro Greco, il nipote del "Papa" di Cosa nostra, Michele, che nel 2018 voleva rifondare la Commissione provinciale mafiosa, sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo, in seguito ad un provvedimento della sezione Misure di prevenzione del tribunale, con il quale i giudici hanno accolto le richieste della Procura.

Nello specifico, passano allo Stato due aziende con attività di ristorazione e con attività di ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un'unità immobiliare a Palermo, destinata a laboratorio artigianale e 12 rapporti bancari. Tutto, secondo il tribunale, sarebbe frutto di attività illecite.

Leando Greco era definito come un giovane ma con la testa di un vecchio e fu bloccato nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri "Cupola 2.0" con la quale fu sventato quasi in diretta il tentativo di ricostituire la Cupola dopo la morte di quello che, per oltre un quarto di secolo, ne era stato il capo indiscusso, Totò Riina. E Greco era particolarmente attivo, con l'obiettivo di ridare un ruolo centrale alle famiglie mafiose della città. E' stato condannato a 12 anni di reclusione, anche come vertice del mandamento di Ciaculli.