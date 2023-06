Mafia, clan di Resuttana: sequestro di beni per circa un milione di euro a Giovanni Niosi

Beni per un valore di circa un milione di euro sono stati sequestrati dai carabinieri, su disposizione della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, a Giovanni Niosi, esponente di Cosa nostra, come spiegano i carabinieri. Niosi è stato arrestato nel novembre 2017 nell’ambito dell’operazione 'Talea' con l’accusa di aver fatto parte dell’associazione mafiosa e, in particolare, del mandamento di Resuttana a far data dal 2014, nonché per il reato di estorsione aggravata. Nel 2022 è stato condannato a 10 anni di reclusione.

Il sequestro riguarda l'intero capitale sociale e il complesso dei beni aziendali della società Autocarrozzeria Universal di Niosi Concetta con sede a Palermo; 1.250 euro del capitale sociale della società San Francis di Ariolo Sergio & C. con sede a Palermo; e 11 rapporti bancari.

Le attività d’indagine sono state finalizzate all’individuazione le disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti a Cosa nostra.

Il ritratto

Attore, pompiere, boss. Giovanni Niosi, designato nel 2015 capo del clan di San Lorenzo, nel 2002 interpretava la parte di uno dei killer della strage di Capaci per la trasmissione Rai "Blu Notte" di Carlo Lucarelli. Niosi era solo una comparsa di talento, un vigile del fuoco con la passione per il cinema. Lucarelli non poteva sapere ma "u pumpieri" - così era chiamato il futuro boss - era in realtà un fedelissimo del capomandamento Salvatore Lo Piccolo.

Niosi fu nominato reggente del clan di San Lorenzo dopo gli arresti del blitz Apocalisse del 2014 e poi "rimosso" dall'incarico da lady mafia, Mariangela Di Trapani. La nomina di Niosi fu osteggiata sin dall'inizio da Sergio Macaluso e Pietro Salsiera. L'accusa? Avere patteggiato nel processo “Addio pizzo 5”. Ma più in generale era ritenuto inadeguato e in malafede