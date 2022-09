"Sono del vecchio boss del Borgo Vecchio", scatta il sequestro per due negozi e 4 immobili

Sequestrati beni dal valore di circa 300 mila euro al vecchio mafioso del Borgo Vecchio, Michele Siragusa, 78 anni, alla moglie, a due dei suoi figli e ad un suo presunto prestanome. La guardia di finanza, su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale, ha messo i sigilli a 4 immobili, due ditte individuali - una per la vendita di mobili e l'altra di generi alimentari - e diversi conti correnti. Per i giudici, infatti, tutto sarebbe riconducibile al boss, condannato per mafia sin dagli anni Ottanta, e sarebbe stato acquisito con proventi illeciti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il decreto di sequestro è stato emesso dal collegio presieduto da Raffaele Malizia (relatore Erika Di Carlo), che ha accolto integralmente la richiesta della Procura. Nessun dubbio, dicono i giudici, sulla pericolosità sociale di Siragusa, il cui ruolo all'interno di Cosa nostra è stato accertato già alcuni decenni fa. Ha anche tenuto i contatti con mafiosi come Salvatore e Sandro Lo Piccolo ed è storicamente (come si evince da diverse sentenze definitive) un esponente di spicco del clan del Borgo.

Siragusa è sposato ed ha quattro figli. Passando al setaccio i suoi redditi, la guardia di finanza ha notato delle presunte irregolarità: a fronte di entrate di poche migliaia di euro all'anno sarebbero state infatti compiute spese anche per oltre 30 mila. "E' evidente - scrivono i giudici nel provvedimento - che il nucleo famigliare di Siragusa ha potuto contare su fonti di reddito non dichiarate e di presunta origine illecita".

Da qui la decisione di disporre il sequestro di una serie di beni. Oltre a due conti intestati a Siragusa e alla moglie, si tratta di un fabbricato in vicolo Vitrano 14, di un fabbricato in via Dalia 63 e di due conti correnti intestati al figlio del mafioso, Claudio Siragusa. Ad un altro figlio, Giampiero, sono stati invece sequestrati due fabbricati in via Requisenz 3 e un ditta individuale che porta il suo nome, che gestisce un negozio di arredi in via Conte Ruggero 56. Ad un presunto prestanome di Sirgusa, Francesco Paolo Di Trapani, è stata invece sequestrata l'impresa individuale omonima, che gestisce un negozio di generi alimentari in via Principe di Scordia 173.