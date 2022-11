Dopo l'inchiesta due società finiscono in amministrazione giudiziaria: "Sono assoggettate alla mafia"

Due imprese operanti nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio di detersivi e prodotti per l’igiene (del quale ancora non sono stati resi i nomi ndr), con dieci punti vendita tra Palermo e provincia per un valore complessivo di 18 milioni di euro, finiscono in amministrazione giudiziaria. La guardia di finanza ha eseguito un decreto emesso dal tribunale di Palermo-sezione Misure di prevenzione nei confronti di un imprenditore, Francesco Paolo Bagnasco, arrestato ad aprile 2021 nell’operazione Brevis. Secondo quanto ricostruito dalla Direzione distrettuale antimafia "avrebbe richiesto e ottenuto dagli esponenti di vertice del mandamento mafioso di Pagliarelli - si legge in una nota - la punizione dei responsabili di due rapine subite in uno dei negozi".

Gli accertamenti, delegati dalla Procura e svolti dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo in seguito all’arresto, "avrebbero evidenziato che le attività economiche destinatarie del provvedimento sarebbero state sottoposte a condizioni di intimidazione e di assoggettamento". Bagnasco, secondo quanto durante le indagini, si sarebbe reso disponibile ad "assumere familiari di esponenti di Cosa nostra, a mettere a disposizione i locali aziendali per riunioni tra 'uomini d’onore', corrispondere somme di denaro a beneficio di una società riconducibile di fatto all’ultimo reggente del mandamento di Pagliarelli, affittare immobili commerciali di proprietà di soggetti organici o contigui a contesti criminali".

Lo scopro del provvedimento preventivo - si legge ancora - mira al "risanamento delle aziende sottoposte all’influenza di organizzazioni criminali al fine di operare una bonifica delle stesse e recuperarle all’economia legale, rescindendo ogni tipo di contiguità con ambienti mafiosi ed eliminando il rischio che i sodalizi illeciti possano ottenere forme di vantaggi o agevolazioni dall’infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale". Continua l’azione che la guardia di finanza svolge nel contrasto dei patrimoni di origine illecita con la duplice finalità di disarticolare in maniera radicale i sodalizi delinquenziali e di liberare l’economia legale dalle diverse forme con cui la criminalità organizzata si insinua nel tessuto economico.