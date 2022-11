Messaggi in codice nascosti con formule matematiche, sequestrata una lettera al boss Filippo Graviano

Messaggi in codice nascosti dietro a formule matematiche. E' questo, secondo il magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, il contenuto di una lettera inviata a Filippo Graviano, il boss stragista di Brancaccio, dalla madre. Una missiva pericolosa, dunque, che era stata per questo trattenuta dal carcere. Un provvedimento legittimo, come ha sancito adesso anche la settima sezione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso del mafioso e lo ha pure condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

Graviano, prima ancora di arrivare alla Suprema Corte, aveva impugnato l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza al tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. I giudici, però, avevano disposto in quel caso che l'unica parte della lettera che poteva essere recapitata al detenuto sarebbe stata proprio quella con gli esercizi di matematica, ritenendo che eventuali messaggi criptici si nascondessero nel resto della comunicazione. Una contraddizione, come ha rilevato la difesa di Graviano.

Per il collegio presieduto da Giacomo Rocchi, invece, "le censure sono manifestamente infondate e generiche" perché "nulla vieta - come si legge nell'ordinanza - al tribunale di Sorveglianza di confermare il trattenimento della corrispondenza per ragioni diverse da quelle indicate dal magistrato di Sorveglianza e precisamente per i 'riferimenti a date e persone che potrebbero veicolare messaggi in codice comprensibili al solo destinatario'". Da qui la condanna del boss.