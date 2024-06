Stangata per il mandamento mafioso di Caccamo, San Mauro e Trabia: 9 condanne e un'assoluzione

A poco più di un anno dall’operazione antimafia dei carabinieri tra Caccamo, Trabia e San Mauro Castelverde arriva la prima sentenza. Il giudice per l’udienza preliminare Patrizia Ferro ha condannato nove delle tredici persone arrestate a febbraio 2023. Le pene sono pesanti: 18 anni a Pino Rizzo, 10 anni a Rosolino Rizzo, 8 anni e 4 mesi a Giada Quattrocchi, 8 anni a Rosolino Dioguardi, 4 anni a Luigi Antonio Piraino, 2 anni e 8 mesi a Pietro Cicero, 2 anni e 2 mesi per Luciano Imburgia, 1 anno e 4 mesi per Salvatore Leggio (pena sospesa) e 2 anni a Calogero Zambaldo. L’unico assolto è Ignazio Piraino, difeso dall’avvocato Carmelo Genovese.

Il blitz era scattato all’alba del 28 febbraio 2023 dopo due oltre due anni di indagini che, come ricostruito dall’accusa, sarebbero servite a fare luce su una serie di richieste estorsive ai danni di imprenditori che operavano nel settore edile, immobiliare, agricolo e anche in quello delle onoranze funebri. Tredici gli arresti eseguiti dai militari della Compagnia di Cefalù che su disposizione del gip portarono cinque persone in carcere e otto ai domiciliari. Gli imputati erano accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, favoreggiamento e spaccio di droga. Se da una parte si è concluso questo troncone del processo in abbreviato, dall’altra si sta ancora celebrando quello con il rito ordinario al tribunale di Termini.

Rosolino Rizzo, Pino Rizzo, Giada Quattrocchi, Rosolino Dioguardi, Pietro Cicero e Luigi Antonio Piraino sono stati inoltre condannati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili che si sono costituite: Confcommercio Palermo, Confesercenti Palermo, Solidaria onlus, Sos Impresa Sicilia, Comune di Cerca, Sportello di solidarietà, Centro studi Pio La Torre. Inoltre i Rizzo, Quattrocchi e Dioguardi sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Solo cinque anni invece per Luigi Antonio Piraino. Entro novanta giorni il giudice depositerà le motivazioni della sentenza.