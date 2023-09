Mafia e scommesse, ridotta in appello la condanna per Bacchi: c'è anche un'assoluzione

Ridotta in appello da 18 anni a 13 anni e 9 mesi la condanna per Benedetto Bacchi, l'imprenditore del settore delle scommesse online, arrestato nel febbraio 2018 nell'ambito dell'inchiesta "Game Over" con le accuse di concorso in associazione mafiosa e riciclaggio. Bacchi dopo aver avviato l'attività a Partinico, tessendo rapporti con Cosa Nostra, non solo "si era preso Palermo", come aveva rivelato il pentito Vito Galatolo, ma era riuscito anche a mettere su una rete di circa 700 sale in tutta Italia, col marchio "B2875", con sede legale a Malta. I giudici della seconda sezione Corte d'Appello hanno anche rimodulato la confisca che dai 6 milioni è passata a 2 milioni e 800 mila euro, con parte del patrimonio già sequestrato che è stato restituito all'imputato.

Le altre decisioni in appello

I giudici hanno inoltre confermato le condanne per Diomiro Alessi, Domenico Bacchi, Vito Alessio Di Trapani e Giuseppe Italo Pecoraro, tutti con una pena di 2 anni ciascuno, Maicol Di Trapani, 2 anni e 8 mesi, Salvatore Ingrasciotta, 3 anni, Alessandro Lizzoli, 2 anni e 8 mesi, Francesco Paolo Pace, 3 anni e 4 mesi, e Antonio Grigoli, 2 anni e 8 mesi. Lievemente modificate le pene per Francesco Lo Iacono, classe 1980, (da 4 anni a 3 anni e 4 mesi, Maurizio Primavera, (da 3 anni e 4 mesi a 3 anni), Fabio Lo Iacono (da 3 anni e 4 mesi a 3 anni), Francesco Lo Iacono, classe 1976, (da un anno e mezzo a un anno e 4 mesi).

Assolto Antonio Pantisano Trusciglio. Estinto il procedimento per Francesco Regina perché durante il processo è morto. Gli imputati dovranno anche risarcire le parti civili, a cominciare dal Comune di Partinico, al quale è stata concessa una provvisionale di 30 mila euro e il centro Pio La Torre, rappresentato dagli avvocati Ettore Barcellona e Francesco Cutraro, l'associazione Antonio Caponetto, Sicindustria, Sos Impresa, Confcommercio, Confesercenti e Solidaria.