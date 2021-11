Il gioco sporco della mafia: scommesse online sui siti maltesi, 12 arresti

Dalle prime ore dell'alba, 150 uomini della polizia sono impiegati nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani per dare esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda del capoluogo, nei confronti di 12 soggetti indagati, a vario titolo, per il reato di associazione per delinquere semplice, illecite scommesse on line e intestazione fittizia di beni.

Gli indagati si sarebbero "associati tra loro allo scopo di procedere sul territorio nazionale ad un'attività organizzata volta ad accettare e raccogliere, anche per via telematica, scommesse di vario genere illecitamente su siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia da parte dei Monopoli di Stato, reiterando reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse", con l'aggravante, per cinque di loro, di essersi avvalsi della forza di intimidazione di Cosa nostra.

Coinvolti i clan di Passo di Rigano e della Noce e anche tre insospettabili imprenditori palermitani impegnati nel settore delle scommesse online che andavano spesso a Malta per comprare dei portali gioco e avere i permessi per aprire nuove agenzie sul territorio.