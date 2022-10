Il braccio destro del boss Alessandro D'Ambrogio può lasciare il carcere: "Ha diritto alla semilibertà"

Antonino Seranella, ex Pip, ma soprattutto braccio destro del boss di Porta Nuova Alessandro D'Ambrogio, ha diritto alla semilibertà. Lo ha deciso la prima sezione della Cassazione, presieduta da Angela Tardio, che ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che, il 9 agosto dell'anno scorso, aveva invece respinto la richiesta del detenuto.

Condannato in via definitiva a 10 anni e 8 mesi proprio per mafia, Seranella - che era stato arrestato nel luglio del 2013 con l'operazione "Alexander" - ha chiesto ai giudici di poter usufruire di misure alternative alla detenzione in carcere, in vista del fine pena previsto per il 24 giugno prossimo. In prima battuta, però, i giudici avevano negato il beneficio, sostenendo che Seranella stesse scontando la pena per un reato ostativo (cioè il 416 bis), mentre secondo la sua difesa gli resterebbero da scontare soltanto due anni per ricettazione (reato non ostativo).

In Cassazione il detenuto ha avuto ragione. I giudici scrivono che il tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, che aveva rigettato la richiesta, "avrebbe dovuto procedere allo scioglimento virtuale del cumulo, dichiarando interamente espiata la pena inflitta per il reato ostativo". E aggiungono: "Il giudice specializzato, dopo aver dato conto del fatto che la richiesta del condannato, diretta ad ottenere le misure alternative alla detenzione, riguardava la pena detentiva come determinata con provvedimento di cumulo emesso il 13 dicemnbre del 2018, avente ad oggetto più reati, alcuni dei quali non inclusi nel novero di quelli" ostativi "si è limitato a dichiarare inammissibile l'istanza, affermando che il condannato era in espiazione di pena per reati ostativi (416 bis), senza indicare se aveva compiuto lo scioglimento del cumulo e, soprattutto, senza indicare la porzione di pena non ancora espiata, in ipotesi relativa al reato ostativo".

Da qui la decisione della Suprema Corte di annullare senza rinvio il decreto impugnato e di trasmettere gli atti al tribunale di Sorveglianza "per quanto di competenza", ovvero per la concessione del beneficio. Seranella nel 2017 aveva ottenuto un permesso di 3 ore per sposarsi e il matrimonio era stato celebrato alla Real Fonderia tra imponenti misure di sicurezza.