Un nuovo pentito inguaia i negozianti di Brancaccio che negano il pizzo: "Pagavano tutti"

Ha 37 anni, ha taglieggiato decine di commercianti di Brancaccio e sa come va il mondo. Il neocollaboratore di giustizia Rosario Montalbano lo dice chiaramente ai pm nel suo primo verbale, depositato qualche giorno fa al processo d'appello proprio contro di lui e il suo clan (che si è concluso in primo grado con trenta condanne): un mafioso il carcere lo mette in conto: "Perché noi già queste cose le sappiamo, che duriamo tra i 3, 4, 5 anni, ma poi, prima o poi, ti vengono a prendere". Lui è stato preso, gli sono stati inflitti 12 anni e 2 mesi di reclusione con l'abbreviato con la prima sentenza e, evidentemente, in cella ha avuto il tempo di riflettere. E, anche se quasi certamente la galera l'aveva messa in conto anche lui, gli sarà andata stretta ed ha così deciso di saltare il fosso.

Pizzo, droga dalla Calabria e il ruolo del "dottore" di Cosa nostra

Montalbano che assieme a Maurizio Di Fede era essenzialmente un esattore di Cosa nostra, parla però anche dell'organigramma della sua cosca - e afferma che "u dutturi", cioè Giuseppe Guttadauro avrebbe ancora un ruolo e "ce l'ha sempre" - di affari con la droga e del tentativo di creare un canale per rifornirsi direttamente di cocaina dalla Calabria. Le sue prime dichiarazioni, però, rischiano di aggravare pesantemente la posizione dei 31 tra commercianti ed imprenditori finiti sotto processo per favoreggiamento perché avrebbero negato di aver ricevuto richieste di pizzo e di fatto protetto i loro stessi estorsori. Perché nel suo primo verbale, datato 18 marzo, Montalbano ne riconosce diversi dall'album fotografico che gli è stato mostrato dai pm e spiega pure come e quanto avrebbero pagato.

"Ho accettato di entrare in Cosa nostra ma me l'avevano sconsigliato"

I motivi per cui Montalbano avrebbe deciso di entrare in Cosa nostra si possono definire utilitaristici, come racconta lui stesso ai magistrati, sottolineando che qualcuno - Vincenzo Paglino, arrestato con l'operazione "Stirpe" e poi assolto in primo grado - gli avrebbe anche sconsigliato di accettare la proposta: "Quando sono entrato a far parte di questa cosa - ha raccontato il neopentito - lui addirittura mi diceva di non accettare perché non era bello, dice: 'E' un mondo fatto di cattiveria, quello che poi magari ti mette contro a quello, quello ti mette contro quello...'. Gli ho detto che Giuseppe mi aveva fatto questa proposta e io accettai, dice: 'No, non volevo che tu facevi una cosa di questa...' e ci dissi: 'Vicè, ma non l'hai visto questi, i problemi che abbiamo avuto per aprire un negozio? Può capitare che domani magari deve aprire mio fratello e nello stesso caso dobbiamo avere sempre gli stessi problemi? Uno di noi almeno è lì dentro e può succedere che magari pure tu puoi aprire un'attività ed è più agevolata la cosa...". Dunque per non avere più problemi, come quelli incontrati quando aveva aperto il suo negozio, Montalbano avrebbe deciso di entrare nell'organizzazione.

I commercianti negano di aver pagato ma l'esattore li riconosce in foto

Montalbano ha chiaramente ammesso - ma emergeva nitidamente già dalle intercettazioni sempre dell'operazione "Stirpe" - di aver chiesto il pizzo a tanti commercianti, compresi quelli che sentiti dagli inquirenti hanno invece negato le estorsioni e per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio (è in corso l'udienza preliminare). Non li ha riconosciuti tutti in fotografia, ma su molti di loro ha saputo dare dei riferimenti ai pm. Che certamente utilizzeranno le sue dichiarazioni nel processo a loro carico.

Non riconosce per esempio Giampiero Cannella, ma ai pm che gli fanno il nome della sua attività commerciale, risponde poi: "Ci sono andato solo una volta chiedendo 500 euro a Natale e a Pasqua e il titolare mi disse che pagava a Romano". Riconosce invece in foto Giulio Matranga "il carnezziere da cui riscuoteva il pizzo Maurizio Di Fede". Di Bernardo Martino dice: "Ho visto questa persona... Effettivamente questo è un esercizio che pagava a Natale e Pasqua, io ho avuto a che fare con il padre. Su Alessandro Tinnirello afferma: "Questo ha una polleria, pagava, ma non a me. Maurizio Di Fede mi disse che ritirava il denaro Ludovico Castelli". Di Giuseppe Airò dice: "Conosco questa persona come Alessandro del Night Life. Ho ritirato i soldi io dal 2017 al 2019, si fa chiamare Alessandro". Va sul sicuro anche con Paolo Vaccarella: "E' Paolo del bar, non ricordo se la richiesta l'ho fatta io ma io sono andato per riscuotere il denaro". Montalbano non riconosce invece Giovanni Visconti ma afferma "di esserci andato e di aver parlato con lui".

Di Maria Prestigiacomo il neopentito racconta: "E' il titolare della pizzeria 'Al Galeone' che inizialmente non pagava. Mi ha chiamato Fabio Cordova perché Maurizio Costa prendeva le pizze senza pagare. Io non ho fatto la richiesta estorsiva ma di sua iniziativa la signora mi diede 200 euro, naturalmente la signora sapeva che facevo parte di Cosa nostra". Montalbano individua anche Rosario Messina: "E' quello del bar Messina io però ho avuto a che fare con suo fratello, si chiama Totò, ritengo che anche il soggetto della foto sapesse del pagamento". Di Antonio Pellegrino dice: "E' quello dei pezzi di ricambio, danno le ceste una volta all'anno", di Fabrizio Aruta: "E' il gommista, contribuiva con la cesta. Io non avevo rapporti con lui", di Rosario Carmelo Fulvo: "E' Saruzzo il meccanico, contribuiva con la cesta. Io non avevo rapporti con lui", di Cristian Onofrio Biancucci: "E' quello dei salumi, ha dato due ceste a Giuseppe credo nel 2016". Riconosce anche "il genero del titolare di 'Antichi Sapori'. Io la riscossione l'ho fatta dal suocero che pagava tutti i mesi", nella foto c'è Giuseppe Lo Negro. Sul conto di Salvatore Meli afferma: "E' il titolare del tabacchino, io non sono mai andato da lui, forse dava i soldi a Totò Banana e poi a Maurizio Di Fede".

Il neopentito riconosce nell'immagine anche Salvatore Giardina: "E' quello del panificio che pagava 250 euro al mese. Io avevo a che fare con il fratello ma lui sicuramente sapeva del pagamento". Non riconosce nella foto Francesco Paolo Sparacello, ma dice: "So che pagava a Di Fede e non voleva essere messo nella lista dei commercianti che pagavano". Non riconosce neppure Vincenzo Sinagra, ma spiega ai pm: "Per Euro Casa che paga 500 euro al mese il ritiro avviene dal Raffaele pescivendolo che ad un certo punto fu arrestato e da quel momento se ne occupò Maurizio". Per quanto riguarda Giacomo Pampillonia, Montalbano sostiene che "è un ragazzo che conosco da bambino e io non ci andavo mai per il pizzo, ma se ne è occupato Di Fede". E "se ne occupava Maurizio" anche di Giovanni Nuccio, che il neocollaboratore riconosce nella foto, come riconosce Salvatore Messina che "è il marito della pizzeria 'Al Galeone'".