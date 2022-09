"Al servizio del clan per riciclare capitali", assolto un avvocato e ridotta la pena al figlio del boss

Sarebbero stati al servizio dei boss Graziano dell'Acquasanta e li avrebbero aiutati a riciclare ingenti capitali, soprattutto con investimenti immobiliari. Nello stralcio in abbreviato del processo nato dall'inchiesta "Cicero" del gennaio 2016 - in cui era stato coinvolto anche il noto civilista Marcello Marcatajo, poi deceduto - è arrivata l'assoluzione per un altro avvocato, il penalista Nico Riccobene, e sono state riviste rispetto al primo grado anche le condanne di altri 3 imputati.

La quarta sezione della Corte d'Appello ha prima di tutto deciso di scagionare, con la formula piena "perché il fatto non sussiste", l'avvocato Riccobene in primo grado era stato invece condannato a un anno e 10 mesi con la pena sospesa. Per la Procura avrebbe favorito i Graziano, ma l'accusa (per la quale era già caduta l'aggravante mafiosa con la prima sentenza) è stata ritenuta adesso del tutto infondata. Riccobene è difeso dagli avvocati Giovanni Di Benedetto ed Enrico Sanseverino.

Rispetto a quanto stabilito dal gup Fabio Pilato con il verdetto del 7 ottobre del 2019, i giudici hanno poi deciso di ridurre la pena anche a Francesco Graziano, figlio del boss Vincenzo, dichiarando prescritti due capi d'imputazione: la condanna passa così da 4 anni a 3 anni e 4 mesi. Confermata invece la condanna a 2 anni (pena sospesa) per sua moglie, Maria Virginia Inserillo. Infine, per Rossella Collura e Giulia Valenti è scattata la prescrizione, spazzando via la condanna a 2 anni (pena sospesa) inflitta ad entrambe in primo grado.