Mafia, caccia al latitante Mattia Messina Denaro: perquisizioni tra Palermo, Trapani e Agrigento

In corso un'imponente operazione che vede in campo oltre 150 agenti, elicotteri del Reparto volo di Palermo, pattuglie munite di apparecchiature speciali e unità cinofile. Sotto la lente i Comuni della Valle del Belice e Roccamena. I controlli stanno interessando presunti fiancheggiatori del boss

Caccia al boss latitante Matteo Messina Denaro nei Comuni della Valle del Belice e a Roccamena dove sono in corso perquisizioni a setaccio. L'imponente operazione, condotta dalla Questura di Trapani, con il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, vede in campo anche i poliziotti delle squadre mobili di Palermo.

Impegnati in tutto oltre 150 agenti provenienti anche dai Reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria. Sul posto anche elicotteri del Reparto volo di Palermo, pattuglie munite di apparecchiature speciali e unità cinofile. L'attività di polizia giudiziaria è rivolta a persone sospettate di essere fiancheggiatori del latitante, per i trascorsi criminali e per la loro vicinanza o contiguità alle famiglie mafiose trapanesi e agrigentine. Nel dettaglio le località sotto la lente sono Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamena.

Messina Denaro è tornato al centro della cronaca ieri, quando il Tg2 ha pubblicato l'immagine del suo viso, ripreso da una telecamera di sicurezza in strada in provincia di Agrigento. Le immagini risalgono al 2009. Sono le uniche che inquirenti e investigatori hanno dal 1993. Il video è nelle mani degli investigatori della Direzione centrale anticrimine della polizia: pochi secondi in cui si vede un suv blu che percorre una strada sterrata in piena campagna. A bordo ci sono due persone: l'autista e, sul sedile del passeggero, un uomo stempiato e con gli occhiali che secondo investigatori e gli inquirenti potrebbe essere proprio Matteo Messina Denaro.

