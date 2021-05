No all'arresto del capo ultrà Johnny Giordano: indagato per mafia ma resta libero

Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di applicare la custodia cautelare in carcere, come già aveva fatto a marzo il gip. E' coinvolto nell'inchiesta "Resilienza 2" contro il clan del Borgo, in cui erano emersi interessi di Cosa nostra anche nell'organizzazione di concerti neomelodici

Per la Procura sarebbe stato il tramite tra il tifo organizzato e Cosa nostra e per questo Giovanni "Johnny" Giordano, fondatore delle Brigate Rosanero, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Già il gip Filippo Serio a marzo aveva però respinto la richiesta di arresto avanzata dai pm e ora la decisione è stata confermata anche dal tribunale del Riesame.

Il collegio presieduto da Antonia Pappalardo (e composto anche da Monica Sammartino e Rocco Cocilovo) ha infatti accolto le tesi dell'avvocato Giovanni Castronovo, che difende Giordano, ed ha rigettato l'istanza con cui il procuratore aggiunto Salvatore De Luca ed i sostituti Amelia Luise e Luisa Bettiol chiedevano di applicare la custodia cautelare in carcere all'indagato.

Giordano è coinvolto nell'inchiesta "Resilienza 2" che il 25 marzo aveva portato a dodici arresti. L'operazione dei carabinieri aveva come obiettivo il clan di Borgo Vecchio e aveva messo in luce gli interessi dei boss nello smercio di droga, ma anche nell'organizzazione di feste e concerti di piazza con cantanti neomelodici e il loro presunto intervento per risolvere questioni legate agli ultras.