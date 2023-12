I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre uomini accusati di far parte della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Palermo su richiesta della Dda. Le indagini hanno consentito di ricostruire alcune dinamiche circa gli assetti della famiglia di Mazara del Vallo, i rapporti col boss defunto Matteo Messina Denaro e il sostegno alla sua latitanza durata 30 anni. Uno degli arrestati si sarebbe anche impegnato a cercare una casa in Tunisia per il defunto boss di Castelvetrano.

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'imprenditore Giovanni Vassallo, 71 anni, e la custodia cautelare in carcere per Emilio Alario, 61 anni, e Giuseppe Lodato, 32 anni. In particolare, uno degli indagati, già socio di Giuseppe Grigoli, avrebbe fatto parte, sin dal 2012, della rete di fedelissimi che gestiva le comunicazioni di Messina Denaro e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza.

L'indagato avrebbe anche avuto rapporti con figure apicali del mandamento di Mazara del Vallo come Vito Manciaracina, Vito Gondola, Antonino Cuttone, Giovan Battista Agate, Luca Burzotta e Dario Messina. I carabinieri hanno ipotizzato la sua partecipazione in una rapina commessa a Palermo ad aprile del 2015 e il cui bottino, secondo quanto dichiarato dal pentito Attilio Fogazza, era destinato alla famiglia di Matteo Messina Denaro.